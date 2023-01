Medico preso a pugni mentre sta visitando: ennesima aggressione ai danni del 118

Nuova aggressione ai danni di personale medico a Napoli. Ieri mattina ai Quartieri Spagnoli un medico del 118 è stato colpito con un pugno al volto da un paziente che stava per visitare. A riportare la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Ieri mattina presso i quartieri Spagnoli di Napoli ,vico Lungo San Matteo , la postazione 118 del Loreto crispi ,verso le ore 10 ,viene allertata per una agitazione psicomotoria (che non sempre vuol dire paziente psichiatrico), l’equipaggio,insieme ai carabinieri ,sale a casa del paziente.

L’uomo,alto 2 metri, apparentemente tranquillo, era seduto su una poltrona, il medico si avvicina per visitarlo e riceve un pugno in pieno volto senza alcun motivo. Il medico, Dott. Ciro Grimaldi, è un decano del 118 che a 68 anni è ancora in servizio. ”ci ha messo la faccia” purtroppo in tutti i sensi.

In questo caso la presenza sul posto dei Carabinieri ha evitato il peggio ed ha permesso l’identificazione dell’aggressore…..senza forze dell’ordine cosa sarebbe successo?", recita il post di Nessuno Tocchi Ippocrate.