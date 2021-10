"Ci hanno costretto a caricare un cadavere in ambulanza": nuova aggressione a medici del 118

Nuova aggressione ad una squadra del 118. Questa volta vittima di una brutale aggressione, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, è stata la postazione 118 di Ponticelli; intorno alla mezzanotte la squadra di medici viene allertata per codice rosso in via Bruno Buozzi a Barra. Lo scenario che si trovano dinanzi i soccorritori è quello di un frontale auto/moto, uno dei due in sella al motoveicolo (ragazzo di 16 anni ) viene ritrovato riverso a terra senza vita, morto sul colpo.

Alcune persone (che sono in fase di identificazione) hanno minacciato il personale sanitario, costringendoli a caricare il ragazzo deceduto in ambulanza. Inoltre, hanno danneggiato con calci e pugni il mezzo di soccorso. Le scene di panico sono proseguite all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale del Mare che è stato inagibile per circa 2 ore. L’equipaggio ha sporto regolare denuncia alla questura di via Medina.

“Abbiamo già superato il numero delle aggressioni totali del 2020, questo non fa altro che confermare che l’epoca degli eroi è terminata, adesso resta odio e rancore nei nostri confronti! Il nostro pensiero va al povero ragazzo 16enne Mario Ambrosiano, conosciuto nel quartiere Barra, che ha perso la vita! Riposi in pace! Ed un fiore virtuale per lui!”, dichiara Manuel Ruggiero.