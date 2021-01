Settemila cittadini senza medico di base: "Non sostituiti quelli andati in pensione"

Settemila cittadini senza medico di famiglia. Sarebbe grave già in tempi normali, ma nel mezzo di una pandemia è un dato che assume tratti preoccupanti. A Ponticelli protestano i cittadini perché otto medici del Distretto 32 dell'Asl Napoli 1 sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Ognuno di loro, in media, aveva in cura poco meno di mille pazienti.

"Da mesi sapevamo che sarebbe accaduto - spiega Massimo Cilenti, residente ed ex consigliere provinciale - eppure nessuno ha mosso un dito. Adesso, migliaia di persone non possono accedere a quello che è un diritto sancito dalla Costituzione". Per tamponare l'emergenza, l'Asl ha pensato bene di assegnare medici di ufficio per pochi mesi, ma in alcuni casi i loro studi sono in quartieri lontani da Ponticelli: "Come si può chiedere - prosegue Cilenti - a un anziano di questo quartiere di recarsi al Vomero o a Chiaia? E' davvero assurdo".

Ma la mancanza di medici di medicina generale è un problema che attanaglia tutta la Campania. Napolitoday se n'è già occupato nei mesi scorsi: "Soltanto a Napoli - spiega Salvatore Caiazza, presidente dell'Associazione Medici senza carriere - si contano 200 camici bianchi in meno rispetto a quelli necessari, 400 se allarghiamo lo sguardo a tutto il territorio regionale". Una criticità venuta a galla perché da circa due anni la Regione non assegna i medici agli ambiti che restano scoperti: "Siamo di fronte a un intoppo burocratico - afferma Caiazza - Le Asl non comunicano alla Regione gli ambiti che restano scoperti e le graduatorie sono ferme dal 2018. Eppure, i sarebbero circa 1.500 medici pronti a entrare in servizio".

Di fronte a questo scenario, la soluzione può essere solo una: "Procedere alle assegnazioni di due annualità e mettersi in pari con le altre regioni italiane. Altrimenti, la situazione precipiterà".