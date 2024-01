I medici "rifiutano" di misurargli la glicemia: prende a calci e pugni l'ambulanza - VIDEO

Purtroppo anche il 2024 si apre con un'aggressione al personale del 118. Come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate - che ha diffuso anche le immagini - una persona ha preso a calci e pugni l'ambulanza perché i medici si rifiutavano di misurare la glicemia.

"L’uomo che vedete nel video ,che risiede a via Nazario Sauro a Casoria, chiama regolarmente il servizio di emergenza urgenza 118 per essere misurato la glicemia. Già in precedenza la nostra associazione aveva segnalato una aggressione ad opera di quest’uomo, ergo recidivo a piede libero.

Stamattina allerta la postazione 118 di Casoria per lo stesso motivo, al rifiuto degli operatori a misurare la glicemia partono calci e pugni al mezzo di soccorso. Prima aggressione del 2024, iniziamo proprio male quest’anno! Esattamente 365 giorni orsono raccontavamo la prima aggressione dell’anno sempre nella Napoli 2 al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli".