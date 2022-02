Litigio tra marito e moglie: sputi e parolacce contro i medici che volevano soccorrerli

Giornata difficile per l’equipaggio del 118 Melito India, che ha subito un’aggressione a Marano. I sanitari sono intervenuti in via Panoramica per una lite tra marito e moglie. Giunti sul posto, una delle operatrici è stat insultata ed ha ricevuto degli sputi addosso.

Intanto, sono arrivate due pattuglie dei carabinieri che hanno evitato il peggio, anche perché i sanitari si erano visti costretti a rifugiarsi nell'ambulanza. L'episodio è stato denunciato da Nessuno Tocchi Ippocrate. Questo il post comparso sulla pagina social dell'associazione: "È iniziata male la giornata lavorativa per i colleghi della postazione “Melito India” allertati alle ore 10 per aggressione in strada (codice verde) a Marano di Napoli in Via Panoramica.

Da quanto emerge si tratterebbe di litigio tra marito e moglie (tra l’altro già noti in quanto allertano spesso il 118) , giunto sul posto ,l’equipaggio , ed in particolare modo l’infermiera , viene ricoperta di insulti e sputi da parte della donna della coppia. Provvidenziale è stata la presenza di 2 volanti dei carabinieri che più volte hanno trattenuto la “signora “ che voleva aggredire la professionista. L’intervento è durato complessivamente circa 2 ore, alla fine l’equipaggio, su consiglio delle forze dell’ordine, si è dovuto barricare in ambulanza".