Medaglia d'oro al valore civile per Giogiò

La Medaglia d'oro al Valor civile alla memoria è stata conferita a Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista dell'Orchestra Scarlatti Young ucciso il 31 agosto da un colpo di arma da fuoco esploso da un minorenne che, insieme ad altri giovanissimi, aveva aggredito un suo amico. L'onorificenza è stata conferita dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e consegnata ai genitori del ragazzo in Prefettura a Napoli.

La medaglia d'oro al valor civile, ha sottolineato il ministro, "viene riconosciuta per atti di altissimo valore, e posso garantire che non si è molto munifici nel concederla, che caratterizzano gesti di grande altruismo finalizzati a salvaguardare l'altrui incolumità fisica e la vita, anche a costo del sacrificio della propria vita. È proprio quello che ha fatto Gioggiò, intervenuto per difendere un amico aggredito da malviventi, uno dei quali per ritorsione lo ha ferito mortalmente con colpi di arma da fuoco".