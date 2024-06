McDonald’s, la nuova apertura: quando ci sarà l'inaugurazione

Il nuovo ristorante McDonald’s di Casoria in via Nazionale delle Puglie angolo via Ventotene, aprirà domenica 30 giugno. Per l’occasione, il giorno stesso, McDonald’s fa sapere si terrà una speciale festa di inaugurazione aperta a tutti, con tante attività e momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli.

Nel ristorante lavoreranno 60 persone. Sarà completo di doppia corsia McDrive con cui ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine dalla propria auto. E ancora: nel locale si trova anche McCafé dedicato a chi vuole fare colazione o una pausa.

Il ristorante ha 231 posti a sedere tra interno ed esterno, ed è previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna per intrattenerli durante la loro permanenza. È dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app.

Gli orari: il nuovo ristorante di Casoria sarà aperto da lunedì a giovedì dalle 7,30 alle 24 e da venerdì a domenica dalle 7,30 alle 2,00. La doppia corsia Drive sarà attiva da domenica a giovedì dalle 7,30 alle 4,00 e venerdì e sabato h24. Nel locale sarà inoltre disponibile anche servizio McDelivery.