Mazzette al Comune di Torre Annunziata: nuova ordinanza per l'ex capo dell'ufficio tecnico

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione a una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina, nei confronti dell'ingegnere Nunzio Ariano, dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torre Annunziata, accusato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici commessi nel dicembre 2020. Il provvedimento restrittivo è stato notificato all'Ariano presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale dove è attualmente detenuto in forza di altre due ordinanze cautelari in carcere emesse nei suoi confronti lo scorso 30 dicembre e 3 aprile.

Ariano è detenuto in carcere dal 28 dicembre 2020, a seguito dell'arresto avvenuto in flagranza per induzione indebita a dare o promettere utilità, subito dopo aver ricevuto una "tangente" di 10mila euro dall'imprenditore Vincenzo Supino, legale rappresentante della Supino Group Srl, in relazione all'affidamento a quest'ultima, da parte del Comune di Torre Annunziata, dei lavori di adeguamento di aule didattiche all'emergenza sanitaria da Covid 19.

La seconda misura cautelare, eseguita il 3 aprile, riguardava un ulteriore episodio di induzione indebita commessa dall'ingegner Ariano nei confronti dello stesso imprenditore Supino, per aver indotto quest'ultimo a corrispondergli indebitamente la somma di duemila euro a fronte dell'emissione di due mandati di pagamento relativi a due appalti affidati dal Comune di Torre Annunziata rispettivamente alla Supino Group srl, per i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale degli isolati 4 e 5 del Parco Penniniello, e alla ADV Associati, gestita di fatto dal Supino, per i lavori di manutenzione straordinaria di alloggi di proprietà comunale.

La misura cautelare eseguita oggi riguarda un episodio di corruzione propria commesso dall'ingegner Ariano in concorso con l'imprenditore edile C.A., anch'egli indagato, il quale, nel mese di dicembre 2020, avrebbe corrisposto all'Ariano duemila euro per ottenere l'affidamento di lavori di pitturazione e manutenzione degli infissi all'interno dell'asilo nido di via Panini a Torre Annunziata, affidati, secondo il collaudato "sistema" già emerso nelle altre vicende contestate, con affidamento diretto. Contestualmente alla notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, le Fiamme gialle hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo della somma di duemila euro nei confronti dell'ingegner Ariano relativa alla tangente consegnata allo stesso dall'imprenditore.