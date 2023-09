Funerali Giovanbattista Cutolo, maxischermo in piazza del Gesù all'esterno della chiesa

Per favorire la partecipazione ai funerali di Giovanbattista Cutolo, che saranno celebrati mercoledì alle ore 15.00 presso la chiesa del Gesù Nuovo, in considerazione della massiccia partecipazione prevista, il Comune di Napoli ha predisposto l’installazione di un maxischermo di metri 5x3 che sarà posizionato di lato alla basilica di Santa Chiara in modo da consentire di assistere al rito funebre anche a quanti non riusciranno a trovare posto in chiesa.

In piazza del Gesù, analogamente a quanto avviene in occasione della festa dell’Immacolata, le strade di accesso saranno presidiate per il controllo dei flussi in entrata, al fine di evitare che il numero di persone presenti possa superare la capienza dell’area.