Clan Mallardo, maxi processo al via per i 31 imputati

Trentuno imputati, tra gregari ed elementi di vertice. Sono quelli alla sbarra per il maxi processo al clan Mallardo che ha preso il via oggi nell'aula bunker del carcere di Poggioreale. Si tratta dell'associazione camorristica che compone, con i Licciardo e i Contini, la cosiddetta Alleanza di Secondigliano.

La lista dei reati contestati, a vario titolo e tutti aggravati dal metodo mafioso, è particolarmente lunga. Sono estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, false attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale, fittizia intestazione di beni, impiego di denaro di illecita provenienza, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Rito abbreviato per il boss e la moglie

Nell'ambito dell'udienza preliminare, sono stati 24 gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Il prossimo 16 febbraio il giudice ascolterà le considerazioni della procura rappresentata dal sostituto procuratore Antonella Serio.

Tra chi ha chiesto il rito abbreviato anche Michele Olimpio, ritenuto il reggente del clan. Istanza per l'abbreviato anche per la moglie di Olimpio, Lyudmylla Pylypenko (come il marito difesa dagli avvocati Celestino Gentile e Giuliano Russo), ritenuta "ufficiale di collegamento" tra il reggente in carcere e gli affiliati.

Chi ha scelto di affrontare il rito ordinario

Sei gli imputati che hanno invece scelto di affrontare il dibattimento. Sono di Antonio Cristiano, Angela D'Alterio, Anna e Luigi Micillo, Vincenzo Olimpio Volodymyr Trybushuk, questi accusato di avere impiegato denaro, beni o utilità di provenienza illecita usati per pagare la moglie di Michele Olimpio assunta secondo gli inquirenti fittiziamente come dipendente del suo bar.