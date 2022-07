Maurizio De Giovanni colpito da infarto: operato con urgenza

Paura per Maurizio De Giovanni. Il noto scrittore partenopeo è stato colpito da un infarto.nel corso della notte. Trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli è stato operato. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, anche se dovrà restare in ospedale sotto osservazione.

Tra i tanti messaggi di vicinanza già pubblicati sui social c'è quello del senatore Sandro Ruotolo: "Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene".

I problemi di salute costringeranno lo scrittore a "rinunciare" - almeno per ora - al tour estivo. Ad annunciarlo, sempre via social, è il suo fan club: "Purtroppo dobbiamo informarvi che, a causa di un problema di salute, il tour di Maurizio previsto per quest'estate è momentaneamente sospeso. Certi della vostra comprensione, speriamo di potervi aggiornare al più presto".