Maurizio De Giovanni, dal Cardarelli buone notizie: "Condizioni generali sono buone"

Maurizio De Giovanni si trova ancora ricoverato al Cardarelli, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. A renderlo noto è lo stesso nosocomio partenopeo in una nota.

"In merito al paziente Maurizio De Giovanni, il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e Utic Ciro Mauro fa sapere che il decorso post operatorio procede in modo regolare. Il paziente risponde bene alle terapie somministrate e gli esami ematochimici e strumentali eseguiti evidenziano un buon decorso clinico. In conclusione, le condizioni generali sono buone", si legge nel comunicato.

Lo scrittore partenopeo, ricordiamo, è stato colpito da un infarto ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Tanta la preoccupazione per i suoi fan, anche se i medici già da ieri avevano rassicurato sulle sue condizioni di salute. Lo stop forzato, però, lo terrà lontano dagli eventi. Infatti, come annunciato via social, il tour estivo è stato momentaneamente sospeso.