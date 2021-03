Maurizio Casagrande in coda per vaccinare il padre: "E' una vergogna" (VIDEO)

Anche Maurizio Casagrande si è scontrato con qualche intoppo della campagna vaccinale napoletana. In un video postato sulla sua pagina Facebook, il noto attore dichiara di essersi recato alla Mostra d'Oltreamare per accompagnae il padre Antonio, anch'egli amato esponente del teatro partenopeo. "Ci hanno detto di presentarci alle 14 e noi siamo arrivati puntuali, ma abbiamo trovato questa scena" le parole di Casagrande prima di girare il cellulare e mostrare la lunga coda per accedere all'interno dei padiglioni. "Tengono gli anziani in fila e in piedi. C'è una sola parola per chi ha organizzato tutto ciò: vergogna".