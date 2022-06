Studenti alle prese con la maturità: "Non ci aspettavamo di dover fare le prove scritte" - VIDEO

Emozione, ma anche tanta ansia per gli studenti napoletani che questa mattina stanno affrontando la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ai microfoni di NapoliToday molti hanno ammesso di sentirsi "in ansia" dopo i due anni di Covid, ma che la voglia di guardare avanti è molto più forte. Sono grandi, infatti, i progetti e i sogni che questi giovani portano nel cuore, consapevoli che ilk futuro va costruito "un passo alla volta".

Il primo passo, appunto, è l'esame di maturità. O meglio, la prova scritta di italiano. Proprio le prove scritte sembrano aver colto di sorpresa molti maturandi che hanno ammesso: "Non ci aspettavamo di doverle fare". La prima prova durerà al massimo 6 ore - già dalla terza si potrà consegnare - e durante la stessa (questa è la novità) non sarà obbligatorio l'uso delle mascherine.

Le tracce

Venendo alle tracce, questi sono i testi usciti dai plichi digitali del Ministero: Tipologia A, analisi del testo: "La via Ferrata" di Giovanni Pascoli e "Nedda" di Giovanni Verga; Tipologia B, testo argomentativo: "La sola colpa di essere nati" di Liliana Segre e Gherardo Colombo, "Musicofilia" di Oliver Sacks e il discorso del premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi; Tipologia C, il tema di attualità: "Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello" di Vera Gheno e Bruno Mastroianni e "Perché una costituzione della terra?" di Luigi Ferrajoli.