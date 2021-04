Lancio di mattoni contro un'ambulanza: vetro in frantumi

Nella serata di giovedì l’ambulanza 118 della Asl Napoli 2, postazione di Quarto, diretta su un codice rosso a Qualiano, è stata bersaglio di un lancio di mattoni, che hanno mandato in frantumi il vetro laterale del mezzo di soccorso. A denunciare lo sconcertante episodio è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

"L’autore di tale gesto è ignoto e Il movente è ancora al vaglio degli inquirenti Fortunatamente nel vano sanitario non c’era nessuno, paziente e/o equipaggio, altrimenti adesso avremo raccontato una tragedia! L’equipaggio è andato in caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia", racconta sulla sua pagina ufficiale l'associazione, che ha voluto esprimere la massima solidarietà agli operatori della Croce Italia vittime di questa assurda aggressione.