Messa per Matteo Messina Denaro: “Un'iniziativa raccapricciante”

'Voglio stigmatizzare con forza quanto accaduto nella chiesa di Casalnuovo di Napoli, dove si stava per celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro. Un'iniziativa raccapricciante in contrasto con il processo di scomunica che la chiesa ha avviato per i mafiosi e che merita la condanna incondizionata di tutti quelli che credono nello Stato''.

Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. ''Questo è un monito a non abbassare mai la guardia su legalità e giustizia'', conclude.