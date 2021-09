Mattarella a Nisida e Pozzuoli: le immagini della visita

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, questa mattina ha visitato il carcere minorile di Nisida, prima tappa della sua visita in Campania, che lo ha visto successivamente al rione Terra di Pozzuoli, dove viene presentata l'esperienza del progetto 'Puteoli Sacra'.

Il doppio appuntamento con il Presidente della Repubblica, accompagnato dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, è stato promosso per la volontà ditoccare con mano le storie di giovani e donne che hanno avuto una seconda occasione per riabilitarsi e per ricominciare una nuova vita.

Il progetto Puteoli Sacra, ricordiamo, è un'iniziativa che punta alla cura e alla riqualificazione del patrimonio artistico attraverso il contributo di alcuni minori provenienti dal carcere di Nisida e alcune donne ospiti del carcere di Pozzuoli.

La zona del Rione Terra, in vista dell'illustre visita, è presidiata dalle forze dell'ordine e l'accesso e' impedito ai non autorizzati. Tuttavia, un gruppo di disoccupati è giunto ad alcuni metri di distanza dal cordone di sicurezza. Sul posto c'è anche una delegazione dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli che vorrebbero consegnare a Mattarella una lettera.