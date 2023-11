Il Comitato Vele accoglie Mattarella a Scampia: "Vogliamo tutto"

Uno striscione firmato dal Comitato Vele di Scampia è stato stamane srotolato su di un palazzo del quartiere a Nord di Napoli davanti al polo delle professioni sanitarie dell'Università Federico II.

Il luogo ospita oggi il Capo dello Stato Sergio Mattarella, a festeggiare l'800mo compleanno dell'ateneo federiciano.

Il maxi striscione, ad opera del Comitato da anni impegnato per trovare una soluzione alla situazione abitativa di degrado in cui versano i residenti delle Vele, recita: "Cosa vuole Scampia, presidente? Tutto".

Il messaggio del Comitato Vele di Scampia

Così sulla propria pagina social il Comitato: "Viviamo in una congiuntura storica in cui le periferie - e la nostra in particolare divenuta suo malgrado simbolo europeo del degrado e della povertà - sono spesso terreno di propaganda politica mentre le rivendicazioni di dignità e giustizia sociale espresse dalla viva voce di chi abita in quei luoghi da sempre considerati margine urbano, trovano come risposta silenzio e disinteresse",

"Per questa ragione - proseguono gli abitanti del quartiere dell'area Nord di Napoli - è importante per noi raccontare e rivendicare una storia collettiva diversa dalla narrazione mediatica dominante".