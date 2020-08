Cornavirus al matrimonio in costiera: positivo testimone di nozze

Il testimone di nozze di un matrimonio tenutosi a Vico Equense allo Scrajo terme, nota e apprezzata struttura che organizza ricevimenti, è risultato positivo al Covid-19.

Da quel momento sono circa 100 i tamponi effettuati agli invitati (attualmente in isolamento) per individuare eventuali altri contagi avvenuti nel corso del matrimonio o durante l'addio al celibato tenutosi in precedenza.

Gli sposi avevano già rimandato le nozze inizialmente previste a giugno proprio per l'emergenza Covid-19. Al momento le attività di ristorazione della nota struttura della costiera sono sospese.