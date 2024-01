Matrimonio da incubo: picchiata tutti i giorni. L'ex provò ad annegarla in un secchio

Lo scorso 2 dicembre aveva aggredito e minacciato la ex moglie salvo poi rendersi irreperibile. Per questo motivo un 46enne di Ercolano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Ercolano che hanno rintracciato l'uomo in una abitazione a Massa di Somma.

Dalle indagini è emerso che l'uomo - durante il matrimonio - picchiava la moglie, una 34enne, tutti i giorni e in più occasioni aveva insultato, offeso e minacciato di morte la donna ed i figli maggiorenni avuti dal matrimonio. Il 46enne deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I carabinieri, durante l'esecuzione della misura cautelare, hanno denunciato il proprietario dell'abitazione dove è stato trovato il 46enne: si tratta di un 56enne che ora deve rispondere di favoreggiamento personale.