"Abbiamo già rimandato le nozze per la morte di mio suocero. Ora non ci fermerà di certo il Covid"

Il Coronavirus ha messo in ginocchio il settore dei matrimoni, rimasto letteralmente bloccato. Di recente, seppure sotto strette regole, è possibile sposarsi con poche persone presenti in chiesa e con il distanziamento sociale.

Luigi Atteo, imprenditore napoletano, fondatore del brand Go Now, ha deciso comunque di convolare a nozze nonostante tutte le restrizioni da affrontare. "La vita non é stata facile per me e la mia futura moglie - dichiara Luigi Atteo - abbiamo fatto tanti sacrifici e ci siamo dati da fare molto per raggiungere questo nostro sogno, non avevo neanche i soldi per comprarle un panino, ma noi fantasticavamo sul nostro matrimonio e la cosa piú importante era amarci, avrebbe potuto lasciarmi, non avevo nulla da offrirle, ma lei mi é stata vicino. Quando poi tutto era pronto, quando finalmente mi ero realizzato nel lavoro e avremmo potuto sposarci, un fulmine a ciel sereno ci colpisce, muore mio suocero, rimandiamo tutto. Siamo rimasti segnati da questa disgrazia e certo non sarà il Coronavirus a fermarci ora. Domani finalmente sposerò Anna, mio suocero l'accompagnerà all'altare, anche se nessuno lo vedrà, ma tutti lo sentiremo, e il Coronavirus resterà fuori".