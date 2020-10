Matrimoni e ricevimenti, De Luca ci ripensa: la nuova ordinanza

Dopo le proteste di associazioni di categoria e futuri sposi, sulle restrizioni che sarebbero dovute entrare in vigore dal 5 ottobre in Campania, riguardo il limite massimo a 25 invitati, arriva una nuova ordinanza di De Luca (già preannunciata ieri), in seguito alla riunione svoltasi con Federalberghi,Confcommercio, Confesercenti, Aicast, Federmatrimoni e altri enti esponenziali di operatori ed addetti alle attività di ristorazione e ricevimenti.

I dettagli dell'adeguamento del protocollo di sicurezza Wedding e cerimonie, per lo svolgimento di ricevimenti (parziale modifica ordinanza n.75 del 29 settembre 2020)

"E' stato preso atto che, in conseguenza delle disposizioni restrittive di cui alla citata ordinanza n.75 del 29 settembre 2020 in tema di ricevimenti, la realizzazione di diversi eventi, per lo più nuziali, già programmati presso strutture ricettive nel territorio campano, è

stata spostata fuori regione, ove non vigono analoghe limitazioni allo svolgimento di eventi, in strutture site in aree limitrofe al territorio campano. Inoltre i i rappresentanti delle categorie interessate si sono unanimemente dichiarati disponibili alla adozione di ulteriori misure di precauzione e sicurezza nonché ad assumere direttamente la responsabilità della osservanza delle prescrizioni che saranno imposte a

fini di maggior tutela sanitaria, nella prospettiva del superamento del limite del numero di partecipanti ai ricevimenti attualmente previsto dall’Ordinanza n.75 e vista la crisi del settore, è stato elaborato un nuovo protocollo Wedding",viene spiegato nell'ordinanza n.76.

Obblighi

La nomina, da parte del gestore della struttura sede del ricevimento ovvero della società di catering:

a) di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della attuazione di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagi nelle cucine e in tutte le fasi di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché nelle attività dei camerieri e del

personale di sala;

b) di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della osservanza delle norme di distanziamento interpersonale e delle altre norme di sicurezza da parte dei partecipanti al ricevimento;

- il divieto di ricevimenti a buffet e di cd. “ mezzo buffet” o “a braccio”;

- l’obbligo di posti seduti preassegnati;

- il limite di 6 commensali per tavolo, con eccezione per i soli tavoli cui siedano tutti soggetti

conviventi;

- l’obbligo di indossare la mascherina sempre, eccetto quando ci si trovi seduti al proprio

tavolo;

- il divieto di balli e di ogni forma di assembramenti tra i partecipanti;

Ordina

Con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1. Il Protocollo Wedding e Cerimonie, concernente le misure precauzionali obbligatorie per gli organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti è aggiornato secondo quanto previsto dal documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potranno

essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato Protocollo;

1.2. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di comunicare all’Unità di crisi regionale, all’indirizzo mail: ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l’inoltro alle Forze dell’Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva

competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte.

1.3. È dato mandato all’Unità di crisi regionale ai fini del controllo e monitoraggio periodico, in raccordo con le organizzazioni ed enti esponenziali delle categorie coinvolte, dell’attuazione del protocollo di cui al punto 1.1. e della valutazione di eventuali criticità, sul piano

epidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti.

Protocollo Regione Campania Wedding- Cerimonie aggiornato allegato ordinanza ...-2