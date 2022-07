Piazza Garibaldi, si masturba in pieno giorno davanti a tutti

Un cittadino extracomunitario si masturba in pieno giorno davanti a tutti, come denuncia Giuseppe Alviti, leader dell'associazione guardie particolari giurate.

"Oggi oltre al degrado della falsa accoglienza tra feci umane urina e cattivo odore, un senza fissa dimora si masturbava come se nulla fosse il tutto documentato in scatti fotografici dell'amico Vittorio Macina. Ora sfido chiunque a portare i propri bambini a giocare in questa piazza. Napoli merita una vetrina degna di lode. Poche settimane fa c'è stato anche un rapporto orale sempre in piazza. Sodoma e Gomorra? È uno schifo vergognoso", conclude il sindacalista napoletano.