Grosso masso si abbatte sulla strada: auto rischiano di essere travolte

Chiusa temporaneamente la circolazione sulla strada che collega Capri e Anacapri a causa di un enorme masso caduto sul tratto stradale. Per fortuna non si registrano feriti o danni ai veicoli che circolavano in quel minuti sulla strada.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco che stanno operando per accertare le cause e l'esatta posizione dell'eventuale smottamento. L'incidente è avvenuto tra Capri e Anacapri.