Massimo Ranieri rinvia la videoconferenza di presentazione dell'album: "Distrutto dalla morte di Diego"

Massimo Ranieri, un giorno dopo la morte di Maradona, è ancora sconvolto per la fine del Pibe de Oro. Il cantante partenopeo ha dovuto annullare all'ultimo minuto la conferenza stampa di presentazione del suo album 'Qui e adesso'. "Sono devastato", spiega quando comincia la videoconferenza ai giornalisti. "Ho la morte nel cuore". Ranieri chiede ancora scusa ai giornalisti che aspettavano il turno per una domanda e rimanda la videoconferenza a un momento successivo.

Nonostante il dolore Ranieri ha comunque concluso le registrazioni del suo nuovo show, "Qui e adesso", che però non andrà in onda stasera come previsto ma nella prossima settimana. Su RaiTre andrà in onda un documentario su Maradona.