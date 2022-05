Massimo Ranieri. "Dopo i fumi del dolore al braccio ringrazio il Cardarelli e i suoi medici"

"Dopo i fumi del dolore al braccio e alla costola rotta, sono qui per ringraziare la Direzione Generale del Cardarelli, tutti gli infermieri, i barellieri, dottori e i primari per essermi stati vicino con tutta la loro grande professionalità, affetto, dedizione e per il grande lavoro che svolgono quotidianamente con tutti i pazienti. Grazie ancora dal profondo del mio cuore". Con questo post Massimo Ranieri rassicura i fan dopo la caduta al Teatro Diana durante lo spettacolo Sogno o son desto.

L'artista napoletano dunque sta meglio e prosegue la convalescenza, in attesa di riprendere il tour quando le condizioni di salute lo permetteranno.

Caduta in scena per Massimo Ranieri|VIDEO