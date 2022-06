Massimo Ranieri rimanda altri concerti: "Mi sono rotto anche il polso"

"Cari amici miei, mi dispiace essere sparito questi giorni, ma non volevo tediarvi ulteriormente con le mie peripezie, soprattutto con tutti i problemi che abbiamo oggi, il mio sembrava l'ultimo che potesse interessare. La costola è guarita, il polso anche (perché mi sono rotto anche il polso come se non bastasse) e tra pochi giorni inizierò la mia riabilitazione che mi porterà via un altro mesetto. Ne approfitto per dirvi che lo spettacolo del 14 giugno a Roma è stato ovviamente posticipato all'11 settembre, così potremo stare di nuovo insieme e mi servirà soprattutto per ringraziarvi del vostro amorevole e incomparabile affetto che avete sempre nei miei riguardi. Un abbraccio a tutti, ci vediamo all'Auditorium con chi potrà esserci e per tutti gli altri recuperi trovate il calendario sempre aggiornato sul sito www.massimoranieri.it".

E' la nota con la quale Massimo Ranieri aggiorna i fans sulle sue condizioni di salute dopo la caduta al Teatro Diana in occasione dello spettacolo "Sogno o son desto".