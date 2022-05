Massimo Ranieri torna a casa: è stato dimesso dal Cardarelli

Dopo tanto spavento per la caduta di ieri sera in scena, durante lo spettacolo "Sogno e son desto", un raggio di sole per Massimo Ranieri. L'artista è stato dimesso dal Cardarelli con frattura costale alla VII costa di destra e un tutore alla spalla.

L'artista ha passato la notte in un'area del Dea, dove c'è anche rianimazione, in virtù del trauma cranico subito. E' sempre stato cosciente e ora potrà proseguire le cure a casa.

Sospese le repliche dello spettacolo

Intanto, l'incidente ha portato alla sospensione dello spettacolo. Massimo Ranieri è caduto mentre cantava Vent'anni, suo cavallo di battaglia e terza canzone della serata, dopo aver messo un piede in fallo.

"A seguito dell’infortunio occorso all’artista Massimo Ranieri, le repliche dello spettacolo “Sogno e son desto “ sono momentaneamente sospese. A breve nuove comunicazioni. La direzione del Teatro Diana abbraccia l’Artista Massimo Ranieri con affetto e gli augura una prontissima guarigione", si legge nel comunicato del teatro Diana.

Politica no vax sui social: "Caduto nel vuoto mentre elogiava il vaccino"

"Massimo Ranieri improvvisamente cade nel vuoto mentre recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli". Polemiche per il post dell'ex Cinque Stelle Bianca Laura Granato. Per la senatrice, Ranieri avrebbe dunque la "colpa" di essersi schierato a favore del vaccino contro il Covid-19.

Tanti i commenti ironici contro il post della politica.