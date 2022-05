Massimo Ranieri in ospedale con una costola rotta: le sue condizioni

Massimo Ranieri ha una costola rotta, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Questo è quanto è emerso dal bollettino medico diffuso dall'ospedale Cardarelli dove l'artista partenoipeo dopo l'incidente subito ieri al Teatro Diana. Ranieri era in scena con il suo spettacolo "Sogno e son desto" quando è caduto dal palco. Immediati i soccorsi e il trasporto al nosocomio napoletano dove l'artista è sotto costante osservazione.

Il bollettino medico

"In merito al ricovero dell’artista Massimo Ranieri, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli fa sapere che il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni. Ove necessario, il prossimo bollettino medico sarà emesso nella giornata di domani", recita la nota del Cardarelli.

Sospese le repliche dello spettacolo

Intanto, l'incidente ha portato alla sospensione dello spettacolo. Ad anunciarlo, in una nota, è il Teatro Diana. "A seguito dell’infortunio occorso all’artista MASSIMO RANIERI, le repliche dello spettacolo “Sogno e son desto “ sono momentaneamente sospese. A breve nuove comunicazioni. La direzione del Teatro Diana abbraccia l’Artista Massimo Ranieri con affetto e gli augura una prontissima guarigione !", si legge.