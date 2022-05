Fan in ansia per Massimo Ranieri: l'artista cade dal palco e finisce in ospedale - VIDEO

Fan in ansia per Massimo Ranieri, caduto mentre si stava esibendo, ieri sera, al Teatro Diana. Pochi minuti dopo l'inizio del suo "Sogno o son desto" è caduto dal palco battendo violentemente la testa. Ranieri ha subito in sala i primi soccorsi, per poi essere trasportato al Cardarelli dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e la rottura di una costola.

L'esito della TAC

Sul posto è intervenuta la postazione Loreto Crispi. Il cantante, subito dopo la caduta, ha lamentato dolori alla spalla e alla testa. Al suo arrivo in ospedale - dove è ancora in osservazione - è stato subito sottoposta a TAC. L'esito dell'esame clinico fa tirare un sospiro di sollievo. Evidenziati politraumi su Ranieri a causa della rovinosa caduta dal palco, ma il quadro clinico è rassicurante. Secondo quanto raccontato a NapoliToday da spettatori presenti allo spettacolo, però, la causa sarebbe accidentale: l'artista avrebbe appoggiato male un piede e avrebbe perso l'equilibrio.

Apprensione in sala dopo la caduta

"Stava cantando la terza canzone dello spettacolo, 'Vent'anni', quando è inciampato. Stava benissimo prima. Con una voce sempre eccezionale", ci spiega Ciro, uno dei tanti spettatori di Sogno o son desto di questa sera. Attimi di appresnione, come si vede dal video condiviso da "Cumuebella Cusenza", per la gente in sala. Una volta uscito dal teatro, in ambulanza, Ranieri è stato salutato con un lungo applauso. Anche sui social sono tanti i messaggi per lui. Amici, colleghi o semplici fan, con centinaia di post, stanno esprimendo la propria vicinanza al cantautore napoletano.