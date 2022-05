Massimo Ranieri cade dal palco, ricoverato al Cardarelli per trauma cranico

Massimo Ranieri, mentre si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli con lo spettacolo musicale "Sogno o son desto" questa serata, è caduto dal palco. L'artista è stato trasportato al Cardarelli dove gli è stato riscontrato un trauma cranico, come apprende NapoliToday dal 118 dell'ospedale.

Sul posto è intervenuta la postazione Loreto Crispi per soccorrere Ranieri alle 21.24.

. Il cantante e attore è al momento in osservazione al Cardarelli. Non si sa se la caduta possa essere stata causata da un malore o da un gesto maldestro mentre era in scena.