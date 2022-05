A Made in Sud bellissimo ricordo di Massimo Borrelli, il comico dei “Due x Duo” scomparso per un tumore nel 2016. Borrelli, grande e riconosciuto talento comico, rimase in scena fino agli ultimi giorni prima della sua dipartita.

Clementino ha chiamato il pubblico a dedicare un lungo applauso al comico scomparso con una foto sullo sfondo di Borrelli.