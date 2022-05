Estorsione al bene confiscato: "La camorra non deve vincere"

"Un uomo ha avvicinato uno dei gestori della Masseria, gli ha detto di essere appena uscito dal carcere e di volere un 'contributo per non commettere altri errori'. Una richesta che ha tutti i tratti di un'estorsione". Antonio Iazzetta è uno dei responsabili del Comitato di liberazione dalla camorra di Napoli Nord e con queste parole racconta quanto accaduto nei giorni scorsi alla Masseria Ferraioli di Afragola

Un atto che chi gestisce questo bene confiscato alla camorra ha interpretato come una richiesta di pizzo: "Saranno i giudici a stabilirlo - prosegue Iazzetta - ma certo oltre al metodo anche i toni hanno fatto pensare a un gesto criminale. Inoltre, se veramente fosse stata una persona in cerca di una possibilità avrebbe chiesto un lavoro e non certo dei soldi".

La Masseria è stata assegnata circa 5 anni fa. Apparteneva al clan Magliulo, coinvolto fino a poco tempo fa, in una sanguinosa faida con i Moccia. "Era qui che venivano stabiliti gli omicidi di quella faida - racconta Antonio Iazzetta - Oggi, invece, conta 200 orti urbani affidati a famiglie della zona, un orto didattico per i bambini e quando saranno terminati i lavori sorgerà un centro di accoglienza per donne maltrattate".

Il rapporto con le istituzioni, soprattutto quelle locali, non è sempre stato idilliaco: "Non abbiamo ricevuto tutto il supporto di cui c'era bisogno. Adesso sembra che ci sia unità d'intenti ma c'è sempre la spada di damocle dello svincolo Ikea che se realizzato come da progetto distruggerebbe la Masseria".

Sabato 28 maggio la società civile è chiamata a raccolta per un evento di solidarietà e vicinanza. Ma come ora chi gestisce la Masseria e cerca di renderla una ricchezza per il territorio non deve essere lasciato solo.