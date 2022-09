Il Maschio Angioino si illumina di rosa contro il tumore al seno

Con l’illuminazione in rosa del Maschio Angioino di Napoli avvenuta il 28 settembre alle 20,30, alla presenza di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Roberta Capua, testimonial AIRC e madrina della Breast Cancer Campaign, Federica Polinori, Amministratore Delegato e Direttore Generale di The Estée Lauder Companies Italia. Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, ha preso il via la 30° edizione della “Breast Cancer Campaign”, la campagna globale contro il tumore al seno ideata da Evelyn H. Lauder, simboleggiata dal nastro rosa e promossa da The Estée Lauder Companies, di cui Fondazione AIRC è partner ufficiale in Italia. Madrina della campagna è Roberta Capua.

Grazie ai progressi della ricerca, dal 1992 a oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta dal 78 all’88% nel nostro Paese. Un progresso che si traduce in decine di migliaia di vite salvate, perché il tumore al seno colpisce ogni anno solo in Italia 55.000 donne, una su otto nell’arco della vita. Il 12% che ancora manca per salvare tutte le pazienti è dovuto alle forme più aggressive, come il carcinoma mammario metastatico, che riguarda circa 37.000 donne.

Per questo AIRC ha scelto come simbolo della sua campagna un nastro rosa incompleto e nel mese di ottobre organizza numerose iniziative per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sul tumore al seno. Grazie a questa iniziativa Napoli è in prima linea nel dare l’avvio a questa importantissima campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno.