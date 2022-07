Maschio Angioino chiuso per due ore al giorno, la denuncia: "Meglio affidarlo ai privati"

Protesta dei lavoratori del Maschio Angioino per due ore al giorno da giovedì 7 a sabato 9 luglio. Il motivo è la mancanza di divise, tesserino e la non presenza di un operatore turistico che sappia parlare lingue straniere. Oltre allo svolgimento di mansioni, sostengono, che vanno già oltre quelle presenti contrattualmente. Ad indire l’assemblea sindacale è stata la Fp Cisl.

"E' tutto sbagliato quello che accade al Maschio Angioino: Cappella Palatina con i frammenti degli affreschi di Giotto chiusa senza un perché. Prigioni visitabili solo con le guida di una cooperativa che ha le chiavi. Il patrimonio culturale di Napoli ha bisogno di essere affidato a persone competenti. Il Comune non ha personale, risorse e competenze per poterlo gestire. Prima si affida a privati, prima avremmo modelli virtuosi come quello delle Catacombe di San Gennaro. Per buona pace di tanti esperti di beni comuni", spiega a NapoliToday Francesco Carignani, docente universitario ed ex consigliere municipale.