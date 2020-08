"Indossate la mascherina sul traghetto. Vedo troppi furbi e non dite che sono solo napoletani"

L'obbligo di indossare le mascherine e di evitare assembramenti non viene sempre rispettato sulle linee Napoli-Capri e Napoli-Ischia. Pubblichiamo lo sfogo inviatoci da una lettrice di NapoliToday dopo aver preso un traghetto diretto a Napoli nel weekend.

"Di solito evito di fare commenti polemici sui social....ma ora che sto tornando a casa dopo una vacanza, nelle ultime settimane, tormentata dalla nuova esposizione mediatica del ritorno del virus, non posso fare a meno di essere per lo meno sconcertata. Non sono un medico, né un'infermiere non entro in materia....non ne avrei le competenze, ma sono una cittadina ed una persona....e alle volte, guardandomi intorno, beh....penso proprio che ce lo meritiamo, anche il ritorno della pandemia, anche il lock down e la conseguente perdita del lavoro, anche l'ansia la paura, la possibilità assurda di perdita delle nostre libertà, e della cosa più bella che abbiamo....che è l'abbraccio anche con una persona che non conosciamo bene....guardandomi intorno su questa nave dove l'unica cosa chiesta è portare solo per 50 min la mascherina....vedo solo.....(meglio non usare il termine) che se ne fregano altamente e una volta scampato il pericolo del controllo la abbassano subito o la tolgono, e non rispondete che sono napoletani, perché ci sono "nordisti", tedeschi, inglesi....tutto il modo è paese....ora la domanda è....se ci fosse un po' di senso civico, senza bisogno solo della paura del controllo, per 50 min che vi costa? Magari quei 50 min vi permettono di fare tra un mese in libertà un'altra vacanza, magari senza mascherina, magari evitate di piangere come pecore quando vedete la gente intubata in ospedale, pregando san Gennaro che non sia un vostro parente....magari evitate di perdere il lavoro, di veder fallire la vostra attività, di vivere nella paura....in fondo non siete tutti medici ed infermieri che conoscete i rimedi e la giusta prevenzione...sono solo 50 minuti....ascoltate per una volta....ma niente pare che non c'è futuro per un'umanità ragionevole", denuncia Rosy, impiegata del quartiere Arenella.