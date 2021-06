De Luca: "Imbecille chi toglie la mascherina all'aperto"

"A chi esulta perché può togliere la mascherina direi: imbecille". Vincenzo De Luca commenta con durezza la fine, da oggi 28 giugno, dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. "Sembra diventata una battaglia di civiltà e invece abbiamo solo eliminato una protezione per noi e per le nostre famiglie. Portare la mascherina in tasca vuol dire rischio di contagiarsi ogni volta che la si prende, perché il virus si deposita sulla facciata esterna. Inoltre, come si fa a stabilire quando metterla e quando no?".

Poi, la frecciata al popolo napoletano: "Vedo che cosa sta succedendo in giro, ma a Napoli metà dei cittadini non la mettevano neanche prima".