Ricciardi: "Mascherine a scuola e all'asilo dai due anni in su? Le consigliamo. La variante Delta buca le chirurgiche"

La diffusione della variante Delta potrebbe presto spingere ad una imposizione sulla vita in classe dei bambini più piccoli, che finora erano esentati dall'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale. A parlarne apertamente è stato ieri a In Onda Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ricciardi: "E' quanto suggerirebbe l'evidenza scientifica"

"La variante Delta è più contagiosa e quindi colpisce di più anche i bambini. La variante Delta buca anche le mascherine chirurgiche, quelle fatte di garza non sono protettive. In Gran Bretagna sono state allestite 5 cliniche pediatriche per il long covid", aggiunge a In Onda. "L’evidenza scientifica dice che la sicurezza si ottiene con una serie di misure: oltre alla vaccinazione del personale, servono distanza, mascherina e controllo dell’aria. Secondo il World Health Network e secondo i Cdc americani, con la variante Delta la mascherina andrebbe usata sopra i 2 anni", prosegue l'esperto napoletano. Al momento l'obbligo vige solo dai sei anni in su in classe e toccherà alla politica decidere se recepire o meno tale suggerimento.

Vaccini per i bambini

"Ci aspettiamo l’autorizzazione a novembre, Pfizer e Moderna sono già a buon punto", spiega in una intervista al Messaggero Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, sui vaccini contro Covid-19 per i bambini per evitare nuovi focolai alle elementari. Il direttore del reparto di oncoematologia del Bambino Gesù di Roma ricorda che dall’inizio della pandemia sono 28 i bambini deceduti in età pediatrica: 13 avevano meno di 13 anni.