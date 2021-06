L'indice Rt non scende per la variante Delta, ma da lunedì stop alle mascherine all'aperto: che farà De Luca?

Da lunedì 28 giugno decade l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuali all'aperto. In arrivo un'ordinanza restrittiva in Campania?

Come si temeva la variante Delta, maggiormente trasmissibile, rischia di bloccare la discesa dei contagi. L'indice Rt nazionale resta stabile 0,69, mentre nelle ultime settimane era in costante riduzione. Incoraggiante, però, l'abbassamento dell'incidenza che scende ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti aggiornato a ieri, rispetto al 16,7 di 7 giorni fa.

Variante Delta in Campania

La Campania resta in zona bianca, ma sono segnalati casi di variante Delta soprattutto nel vesuviano. L'allarme è alto, ma al momento non c'è da preoccuparsi. "La variante Delta sta prendendo il sopravvento e nelle prossime settimane evolverà come nei precedenti casi sostituendosi al ceppo iniziale. Siamo orientati a seguire caso-caso per interrompere la catena delle varianti, bisogna avere attenzione sulle sintomatologie perché il periodo estivo porta ad avere un rilassamento. Alle prime avvisaglie occorre fare il tampone per interrompere la catena dei contagi. Serve massima attenzione alle prime avvisaglie con i sintomi che riguardano le vie respiratorie alte. La maggioranza dei casi è su soggetti non vaccinati, per tale motivo vaccinarsi è fondamentale, è la nostra arma. Ci sono alcuni casi di vaccinati con variante Delta, ma si tratta di percentuali molto basse”, sono le parole di Gennaro Sosto, direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, l'azienda sanitaria locale che comprende i comuni della zona vesuviana, dove nei giorni scorsi è emersa la presenza della variante.

Mascherine all'aperto

Da lunedì 28 giugno stop alle mascherine all'aperto nelle zone bianche. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che dà la possibilità di non indossare i dispositivi di protezione individuale. Il provvedimento sarà valido, per il momento, fino al 31 luglio 2021. Resta necessario indossarle nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto pubblico e all'aperto in caso di assembramenti.

Nelle prossime ore c'è attesa per capire se Vincenzo De Luca adotterà ordinanze restrittive per impedire lo stop alle mascherine all'aperto. Nella diretta Facebook dello scorso venerdì il Governatore ha infatti annunciato che in Campania avrebbe reso l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione anche all'aperto per l'intera estate.