Mascherine all'aperto obbligatorie nel napoletano: scatta l'ordinanza

"Considerato che si sta sottovalutando un problema serio ancora di strettissima attualità , visto e considerato che di sera soprattutto sul nostro territorio sto ricevendo segnalazioni di mancato distanziamento sociale e mancanza assoluta di mascherine, visto e considerato gli ultimi eventi che stanno caratterizzando panico sul tutto il territorio, ho ritenuto opportuno emettere nuova ordinanza con decorrenza immediata di obbligo di mascherine anche all’aperto con relativo distanziamento sociale dalle ore 11:00 A.M. alle ore 4:00 A.M del giorno successivo fino al 7 agosto. Provvederò a segnalare alle autorità competenti controlli serrati con sanzioni amministrative soprattutto di sera.... Quindi riattivate il buon senso Grazie! Vogliamoci bene", scrive in una nota Giovanni Corrado, sindaco di Cicciano.

Dopo il nuovo caso di positività emerso nella cittadina dunque la decisione del sindaco, già annunciata peraltro nei giorni scorsi, valida solo per Cicciano.