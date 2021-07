Mascherina usata per coprire la targa del motorino: le immagini

In giro senza casco e con la mascherina a coprire la targa del motorino. L'immagine arriva da Napoli ed è stata diffusa dal profilo social WelcomeToFavelas. La foto è diventata subito virale sui social ed è stata ricondivisa e commentata da decine di utenti.

Nella foto si vede chiaramente come il conducente del mezzo abbia il casco, mentre la ragazza seduta dietro no. Il particolare - oltre il tatuaggio di Escobar - che però più ha attirato l'attenzione è la mascherina. Il dispositivo di protezione è stato piazzato sulla targa e in qualche commento è stato anche ironizzato "per proteggerti dalla Municipale".