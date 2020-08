Meta di Sorrento, mascherina obbligatoria sulle spiagge quando non si sta sotto l'ombrellone o in acqua

Mascherine obbligatorie sulle spiaggie quando non si stazione sotto l'ombrellone o non si sta in acqua. Questa la decisione presa dal sindaco di Meta di Sorrento, Giuseppe Tito.

Tito ha letto il testo dell'ordinanza in una video diretta sui social indirizzata alla cittadinanza del comune della penisola sorrentina. Ecco i passaggi sulle spiagge:

- Per quanto riguarda le spiagge sia libere che date in concessione si ribadisce che l’uso delle mascherine è obbligatorio quando non si staziona sotto il proprio ombrellone o non si sta in acqua.

- È fatto divieto di stazionare sugli arenili dalle ore 20 alle ore 6. I gestori dei lidi hanno l’obbligo di far rispettare quanto disposto sia nelle proprie spiagge avute in concessione che in quelle limitrofe affidate dal Comune al Consorzio Terra del Mare; in caso contrario si prevede la chiusura della struttura per cinque giorni ed una sanzione di €. 2.500.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Dalle ore 24 alle ore 6 è fatto, inoltre, divieto assoluto di accesso alle spiagge, alla zona portuale ed alla passeggiata via dei Naviganti Metesi, con esclusione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine, della raccolta rifiuti, degli operatori della ristorazione, fino al termine delle operazioni di pulizia, e degli operatori degli stabilimenti balneari per la dovuta vigilanza.