Coronavirus, le nuove regole disposte dal Dpcm: mascherine obbligatorie in ufficio?

Da oggi - come disposto dal nuovo Dpcm firmato ieri - le mascherine sono obbligatorie, e vanno indossate sempre, nei luoghi al chiuso che non siano proprie abitazioni e all'aperto. Il dubbio sorto a molti cittadini è sull'utilizzo negli uffici: a tal proposito è intervenuto il consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi, che a La Stampa ha spiegato: "Esclusa casa propria al chiuso bisogna indossarla sempre quando non si può rispettare il metro di distanza, in fabbrica come a un ricevimento in villa".

La regola vorrebbe dunque che, anche in ufficio, la mascherina venga indossata - a meno che non si sia soli in stanza. Chi non si adegua alle nuove regole rischia multe che vanno da 400 euro a 1.000 euro. Stando a quanto riportato nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza