Mascherine obbligatorie anche all'aperto per le attività motorie

Il Viminale ha resa nota una circolare sull'obbligo di mascherina anche per attività motorie all’aperto. Si tratta di un chiarimento sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l’uso della mascherina "esenta dall’obbligo di utilizzo - scrive Frattasi - solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di Maio: "Numeri preoccupanti in Campania, ma ce la farà"

"Escluderei totalmente che vi sia una situazione fuori controllo in Campania. Sicuramente i numeri della Campania ci devono preoccupare. C’è un sistema sanitario che ha cominciato ad attrezzarsi sin da marzo e aprile sono sicuro che la Campania ce la farà". Così Luigi Di Maio a `Mezz’ora in più.