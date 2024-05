Maschere di "V per vendetta" e armi: dietro al maxi sequestro l'ombra di un'organizzazione criminale

A due passi dal campetto attrezzato “Villa Giochiamo”, nei pressi di piazza Garibaldi, i carabinieri in via Enrico Cosenza, nel vano scale di un condominio hanno rinvenute e sequestrate 3 pistole semi automatiche con matricola abrasa perfettamente funzionanti e una pistola a salve.

Trovate poi munizioni: 758 proiettili di vario calibro. Sequestrati, inoltre, 8 involucri con all’interno 650 grammi di marijuana. Ma il rinvenimento che lascia pensare a un mini market per il rapinatore “generico medio” o a scenari addirittura ben più gravi e pericolosi è quello di 9 passamontagna e 5 maschere.

Quattro ricordano il personaggio basato sulla graphic novel scritta da Alan Moore e disegnata da David Lloyd, un’altra ricalca il volto del protagonista della serie televisiva statunitense Breaking Bad. Sequestrate poi diverse parrucche e tanto altro materiale per il mascheramento.

Le indagini proseguono con le armi che saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti e con il materiale per il camuffamento che sarà analizzato