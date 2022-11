Tesi di laurea nel giorno del travaglio per Martina Cuomo: "Facevo esercizi di respirazione mentre la discutevo"

Madre e laureata nello stesso giorno, a poche ore di distanza. E' quanto accaduto a Martina Cuomo, 30 anni, infermiera napoletana del Cotugno in prima linea nella lotta al Covid durante la pandemia.

"Esperienza unica"

"Nella lotta al Covid eravamo in prima linea contro il virus cercando di aiutare tutti come potevamo. In quel periodo mi sono iscritta in Scienze infermieristiche ed ostetriche presso la Facoltà dell'Aquila per conseguire la laurea magistrale, con il sogno del dottorato di ricerca. E' stata dura perchè ho fatto avanti e indietro da Napoli, ma ho conosciuto tantissimi colleghi ed è stato davvero formativo. Nel frattempo mi sposo con il mio Antonio e a marzo scopro di essere incinta. Faccio i corsi all'università e continuo ad andare al lavoro. Mi spostano in un reparto meno pericoloso per la mia incolumità. Io e mio marito per non farci mancare nulla ci occupiamo anche di traslocare e quando ho saputo che la data della discussione della mia laurea coincideva con la scadenza dei conti per la nascita della mia bimba ho sperato fino all'ultimo in un anticipo o in un ritardo del parto. Dalle 8 del mattino del 18 novembre iniziano i prodromi del travaglio. Alle 9.30-10 avrei dovuto discutere a distanza la tesi (mi hanno concesso di farla a distanza viste le mie condizioni). Ero in travaglio attivo, mentre discutevo facevo gli esercizi di respirazione. Poco dopo la discussione ho rotto le acque e sono andata in ospedale. Alle 18.30 è nata finalmente la mia bimba Nunzia Sannino. Ora stiamo bene e potrò ricordare quella esperienza come qualcosa di davvero unico e speciale. Il paradosso è che la mia tesi era sulla Telemedicina che davvero appare fondamentale al giorno d'oggi come dimostrato nel mio caso", racconta Martina a NapoliToday.it.