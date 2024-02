In auto una “marmotta” esplosiva: nella banda anche un napoletano

Nel bagagliaio dell'auto nascondevano una 'marmotta', il congegno utilizzato dai ladri per fare saltare i bancomat, con dentro 400 grammi di esplosivo e i fili collegati, praticamente pronta all'uso. Inoltre guanti, passamontagna, un piede di porco e 4 ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze delle forze dell'ordine. È quanto ha sequestrato la polizia la scorsa notte in viale Lenin, a Bologna, al termine di quello che era cominciato come un normale controllo stradale e che è terminato con tre arresti.

Gli agenti del 113, insospettiti dalle manovre di un'Alfa Romeo che alla vista delle pattuglie ha cambiato direzione, hanno fermato e ispezionato l'auto, trovando la 'marmotta' e il resto delle attrezzature dentro due sacchi. I tre occupanti sono stati tutti arrestati per possesso di materiale esplodente. Sono un 40enne palermitano con precedenti specifici, un 41enne di Napoli incensurato e un 32enne bolognese, con qualche precedente alle spalle. L'ipotesi degli investigatori è che si tratti di una banda di 'bancomattari' che stava preparando un assalto esplosivo a uno sportello. Le indagini proseguono per accertare un loro eventuale coinvolgimento in episodi di questo tipo avvenuti di recente.