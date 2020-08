Mario Trevi sulla morte dell'amata figlia: "Ringrazio tutti. Non pensavo di essere così voluto bene"

"Ringrazio tutti gli amici, tutti i fan, tutti i colleghi, tutte le persone intervenute oggi alle esequie. Vi ringrazio per tutte le telefonate, per tutti i messaggi. Non pensavo di essere voluto così bene. Me lo avete dimostrato in questo brutto momento, per la mia cara Angela". E' il post Facebook con il quale il celebre cantante napoletano Maio Trevi (Angelo Capozzi) ringrazia tutti coloro che hanno lasciato un ricordo per la figlia Angela (Capozzi) prematuratamente scomparsa a 54 anni. Tra questi anche Nino D'Angelo.

Angela era anche la cugina del noto cantante Gianluca Capozzi.