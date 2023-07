“Sono Mario il postino”: ma era una truffa a un'anziana

Un 20enne e un 21enne originari di Napoli sono stati arrestati a Taranto dalla polizia in flagranza di reato per truffa aggravata ai danni di un 91enne. L'attenzione degli investigatori della squadra mobile è stata attirata dai due giovani che, all'interno di una Lancia Y, erano fermi davanti ad un condominio. Dagli accertamenti è risultato che il veicolo era stato noleggiato qualche giorno prima in un comune dell'hinterland napoletano. Uno dei sospettati è entrato nel palazzo, atteso a debita distanza dal complice che lo attendeva con il motore acceso, ed è uscito dopo alcuni minuti salendo frettolosamente sulla vettura. A quel punto sono entrati in azione gli agenti.

Uno dei due giovani, che ha precedenti specifici per truffa, nascondeva nelle tasche 2mila euro in banconote da 50 e 20 euro. Altri agenti sono entrati nel palazzo e hanno notato un anziano in forte stati di agitazione. Il 91enne poco prima sarebbe stato contattato telefonicamente dal nipote Alessio che gli chiedeva di consegnare a "Mario il Postino" la somma di 5mila euro per l'acquisto di un apparecchio elettronico, prospettando che se non fosse stato saldato a breve il debito sarebbe stato poi denunciato. A distanza di pochi minuti, secondo il racconto dell'anziano, "Mario il postino" si è presentato presso la sua abitazione facendosi consegnare 2mila euro in contanti. La descrizione del finto postino fornita dall'anziano corrispondeva proprio al giovane che era stato visto uscire in tutta fretta dal condominio e trovato poi in possesso della somma di denaro.