Contro l'archiviazione del caso Paciolla: la giornata a quattro anni dalla morte

Il 15 luglio prossimo saranno trascorsi quattro anni dalla morte di Mario Paciolla, il cooperante napoletano delle Nazioni Unite trovato morto nella sua casa a San Vicente del Caguán, in Colombia, dove si trovava da circa due anni come osservatore per la verifica del corretto svolgimento degli accordi di pace tra il Governo e le Forze armate rivoluzionarie colombiane (Farc). Lo scorso 14 giugno i pm della Procura di Roma hanno chiesto, per la seconda volta, l'archiviazione del caso come suicidio.

La Cgil promuove un'iniziativa pubblica dal titolo 'Mario non si archivia' in programma giovedì 4 luglio alle 16 nella sala Gianfranco Federico della sede della Cgil Napoli e Campania (via Toledo, 353): un momento di dibattito non solo sulla vicenda giudiziaria ma anche sull'impegno, politico e sociale di Mario, al termine del quale verrà esposto, lungo la facciata della sede di via Toledo, lo striscione Verità e giustizia per Mario Paciolla.

Con i genitori di Mario, Pino e Anna, ne discuteranno il segretario confederale Cgil Napoli e Campania, Raffaele Paudice, Tina Marinari, coordinatrice campagne Amnesty International Italia, Désirée Klain, portavoce di Articolo 21 Campania, il segretario generale aggiunto della Fnsi, Claudio Silvestri, il vignettista Mauro Biani, il segretario generale Cgil NAPOLI e Campania, Nicola Ricci e la segretaria confederale Cgil, Lara Ghiglione.